La Roma Under 18 conquista la finale scudetto 2024-2025 grazie una vittoria di misura contro l'Inter nella semifinale dei playoff del campionato giocata a Frosinone. Al termine di una gara equilibrata, a decidere è un guizzo di Di Nunzio che al 28esimo della ripresa supera Taho con un perfido diagonale mancino. Ai nerazzurri di Benito Carbone non basta concludere in superiorità numerica gli ultimi minuti di gara dopo l'espulsione proprio di Di Nunzio. Finisce quindi qui la corsa dell'Inter, sarà la Roma a sfidare il Torino.