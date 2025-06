Tra i reparti che l'Inter vuole rinforzare nella sessione di mercato estiva c'è anche la difesa. L'obiettivo è ringiovanire (Acerbi e De Vrij contano 37 e 33 anni) e il mirino - riporta La Gazzetta dello Sport - è puntato su Giovanni Leoni e Christian Mosquera. Il classe 2006 è apprezzato da Chivu che l'ho ha già allenato a Parma, ma anche dallo stesso club nerazzurro che ci aveva tentato l'affondo quando il ragazzo era alla Sampdoria.

"I contatti con il club emiliano sono caldi" assicura la rosea, riferendo poi che per il classe 2004 del Valencia si punta a fare leva sul contratto in scadenza tra un anno: gli spagnoli lo valutano 20 milioni di euro, ma è probabile che possano abbassare le pretese per evitare il rischio di perdere il giocatore a costo zero nel 2026.

