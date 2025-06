Tuttosport, facendo seguito ai rumors di mercato degli ultimi giorni, spiega come il futuro nerazzurro di Calhanoglu sia in bilico. Il 31enne turco ha ricevuto abboccamenti da Arabia e Galatasaray: considerando il contratto in scadenza nel 2027 e un ingaggio di 6,5 milioni netti a stagione, valutazioni su una possibile cessione sono obbligate in viale della Liberazione.

"L’Inter finora non ha ricevuto nessuna proposta ufficiale - si legge -. È probabile che il Galatasaray si sia fatto sentire con l’entourage di Calhanoglu trovando una sponda e nelle prossime settimana valuterà se farsi avanti. Offrendo quanto? L’Inter vorrebbe incassare più di 30 milioni, ma 25 sicuri farebbero riflettere i dirigenti, anche perché rappresenterebbero una plusvalenza totale e sarebbero utilizzati per arrivare a un sostituto".

I nomi sono tanti. Rovella e Ricci non sembrano convincere troppo, mentre Bernabé al Parma è stato impiegato da Chivu più come mezzala con Keita mediano centrale. Il profilo giusto per sostituire Calhanoglu potrebbe essere quello di Ederson dell'Atalanta. "Sembrava destinato all'Al Hilal per il Mondiale per Club, però non se n'è fatto nulla - sottolinea Tuttosport -. La Dea valuta tanto il brasiliano, convocato da Ancelotti in nazionale, sui 40 milioni. Una cifra alta, ma i rapporti fra Inter e Atalanta sono ottimi. Ederson con Gasperini è migliorato di stagione in stagione, conosce la Serie A e il suo ambientamento non sarebbe complicato. Così come per Hjulmand dello Sporting Lisbona, ex capitano del Lecce. L'Inter aveva già pensato a lui in passato come alternativa a Brozovic. Classe '99 come Ederson, il danese è cresciuto molto e ha un buon bagaglio di esperienza anche in Europa, fra coppe e nazionale. Come il brasiliano, il suo valore è intorno ai 40 milioni. Costa di più, invece, uno dei nuovi gioielli del calcio tedesco, il 24enne Angelo Stiller, regista dello Stoccarda, seguito nei mesi scorsi anche dal Milan e sul taccuino di tutte le big europee".