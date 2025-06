L'Inter Under 23 prenderà ufficialmente parte alla Serie C 2025/26 dopo che ieri la Covisoc ha respinto la domanda di iscrizione della Spal, portando al ripescaggio dei nerazzurri. A meno di clamorosi colpi di scena, informa Tuttosport, il nuovo allenatore dei baby nerazzurri sarà Stefano Vecchi, con un passato nella Primavera dell'Inter.

"L’ex mister della Primavera ha già comunicato da tempo il suo sì al nuovo progetto: qualora non fosse stato promosso in Serie B col Vicenza – i veneti sono stati sconfitti nella doppia semifinale playoff dalla Ternana – avrebbe guidato con entusiasmo la nascitura squadra. E così sarà", scrive il giornale torinese. Vecchi rescinderà col Vicenza e poi metterà la firma su un contratto biennale. Il direttore sportivo sarà invece Gianluca Andrissi, mentre le partite casalinghe verranno giocate all'U-Power di Monza. Gli allenamenti, almeno per il primo anno, andranno in scena ad Interello, per il quale sono previsti lavori di ammodernamento.