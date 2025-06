Non c'è solo Daniele De Rossi tra i profili presi in considerazione del Parma per rimpiazzare Cristian Chivu, che ha lasciato i gialloblu per sposare l'Inter. Nella lista dei papabili - riporta la Gazzetta di Parma - sono finiti l'ex ct del Belgio, Domenico Tedesco, l'olandese Mark van Bommel, lo spagnolo Albert Riera e il tedesco Kosta Runjaic, nell'ultima stagione all'Udinese.