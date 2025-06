Tra gli ospiti odierni della Milano Football Week, Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, si presenta in zona mista parlando della prossima stagione dei neroverdi che tornano in Serie A dopo un anno di purgatorio tra i cadetti e si esprime anche sul Mondiale per Club che prenderà il via questa notte e sulle ambizioni di Inter e Juventus: "Quando squadre come loro partecipano ad ogni competizione, hanno l'ambizione di andare il più lontano possibile. Glielo auguriamo ad entrambe, da italiani".