Il Galatasaray è deciso: vuole portare a Istanbul, Hakan Calhanoglu. Dopo i rumors delle scorse ore che vedono, appunto, il pressing del club turco per il regista di casa Inter, arrivano ulteriori novità in merito alla questione. Secondo le ultime indiscrezioni svelate da TMW, l'agente del centrocampista classe '94, Gordon Stipic, è atteso a breve a Istanbul per portare avanti una trattativa che ha tutti i tratti di poter decollare.

C'è ancora distanza tra l’offerta del Gala e le richieste avanzate dall'Inter, che non farà particolare muro ma neppure abbassare le pretese. Le sensazioni che filtrano restano però positive e tutto fa pensare che l’affare si possa chiudere. In caso di partenza di Calhanoglu, il club nerazzurro che ha già messo nel mirino i vari Rovella, Ederson e Ricci, avrebbe sondato anche i profili di Bernabé e Keita, che hanno già lavorato con Chivu a Parma.

