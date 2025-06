Prima conferenza stampa da allenatore dell'Inter per Cristian Chivu. A introdurlo è stato il presidente Giuseppe Marotta che ha rispedito al mittente le accuse relative a una possibile soluzione di ripiego, esaltando invece il profilo del rumeno: "Siamo in un’occasione e in una location inedita, non abbiamo avuto modo di farlo prima. Ho il piacere di presentarvi Cristian Chivu, il nostro nuovo allenatore. Il calcio è un mondo che brucia tutto con una certa facilità, noi ci siamo separati da un allenatore che ci ha dato molto che è Simone Inzaghi.

Dopo quattro anni siamo arrivati a un divorzio consensuale, è il calcio che è così. Ci siamo lasciati molto bene, ci ha fatto vivere degli anni importanti in cui è stato protagonista. Ci siamo trovati a dover trovare un sostituto in tempi brevi e con una grande velocità abbiamo individuato in Chivu il profilo perfetto. È una scelta che è stata condivisa con la proprietà. Non è un ripiego come è stato scritto, sicuramente è stata una scelta repentina e ci sono stati dei cavilli contrattuali perché era sotto contratto con un altro club come il Parma, che ringrazio. Lo abbiamo potuto apprezzare da giocatore e quando ha allenato le giovanili, è diventato un allenatore di Serie A ed è arrivato alla salvezza con merito.

L’orgoglio è aver trovato un allenatore non made in Italy ma made in Inter, non è solo uno slogan per noi. Propone un calcio che sposa le ambizioni del nostro club. Anche l’anno prossimo parteciperemo a tutte le competizioni e non è un dettaglio da poco. C’è amarezza dopo un risultato tremendo, ma arrivare a competere con club così importanti non è facile. Noi rappresentiamo l’Italia e nessuno ci era riuscito in così poco tempo. Il risultato è clamoroso, ma dobbiamo avere la forza di andare avanti e di farne tesoro.

Con Cristian avremo la possibilità di rilanciarci. Lui sposa in pieno il nostro profilo, parteciperemo anche al campionato di Serie C con l'Under 23 e vogliamo proporre una squadra che sposi un modello nuovo, puntando sui nostri giovani. Andremo in cerca di profili giovani, due li vedrete in questo Mondiale per Club. Siamo molto orgogliosi, contenti di aver centrato gli obiettivi. Diamo a Chivu tanta responsabilità, siamo certi che potrà portare avanti le sue idee. È stato uno dei protagonisti del Triplete che ha insegnato come si può vincere qualcosa di importante”.