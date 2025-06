Intervenuto ai microfoni di DigiSport, Giovanni Becali ha voluto fare chiarezza sul rapporto tra Cristian Chivu e i suoi connazionali al Parma Dennis Man e Valentin Mihaila: "Ho sentito molte speculazioni secondo cui Chivu non avrebbe fatto giocare Man e Mihaila perché erano miei assistiti. Una cosa è certa: il mio rapporto con lui è freddo, la relazione con lui è chiusa perché per me è un traditore e io odio i traditori. Ma dire che non ha fatto giocare i rumeni è una bugia. Chivu pensava ai suoi affari e alla sua carriera, il suo unico obiettivo era salvare il Parma che è la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio. Che Dio gli propizi il successo".