Dalla Turchia insistono: il Galatasaray punta forte su Hakan Calhanoglu ed è sbarcato in Italia per provare a chiudere il trasferimento con l'Inter. A riportare la notizia è Fanatik, uno dei principali media turchi: il club giallorosso vuole che Calha diventi il ​​nuovo leader della squadra e ha intenzione di provare a chiudere con un'offerta da 30 milioni di euro, con il pagamento diviso in tre anni. Ricordiamo che in Italia, invece, la notizia non trova conferme: il club nerazzurro, che valuta il suo regista almeno 40 milioni, non ha ricevuto ancora nessuna proposta ufficiale.

Fanatik aggiunge poi che il giocatore avrebbe già aperto al trasferimento a Istanbul. "Si dice anche che, prima di contattare l'Inter, i dirigenti giallorossi abbiano incontrato Hakan e ottenuto la sua parola - si legge -. Il centrocampista 31enne ha dato il via libera ai Leoni, dicendo: 'Se siete d'accordo, non ho problemi, perché no?'. Hakan, che da bambino era un tifoso sfegatato del Galatasaray, aveva espresso il desiderio di indossare un giorno la maglia giallorossa. Solo il tempo ci dirà se il giorno atteso è arrivato".

