Achraf Hakimi non si accontenta e dopo la Champions mette nel mirino il Mondiale. In attesa della sfida di questa sera, ore 21:00 italiane, al Rose Bowl Stadium di Pasadena tra PSG e Atletico Madrid, prima sfida 'europea' del Mondiale per Club iniziato questa notte, l'ex nerazzurro è intervenuto ai canali ufficiali del Paris Saint Germain dove ha espresso la sua fame di vittoria: "Sta andando tutto benissimo" ha esordito prima di fare un punto sulle condizioni della squadra.

"Le condizioni sono ottime, siamo molto contenti e speriamo di rimanere qui per tutto il mese - ha continuato -. Personalmente, mi sento benissimo. Credo che anche la squadra si senta bene. Ci siamo preparati molto bene in questi ultimi giorni e siamo pronti a provare a raggiungere il nostro obiettivo: arrivare fino in fondo a questa competizione". Dopo la Champions League conquistata contro l'Inter, l'esterno marocchino punta anche il trionfo internazionale.