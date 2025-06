Mentre l'Inter di Cristian Chivu ha cominciato la preparazione in vista del Monterrey, la dirigenza non perde di vista il discorso mercato. L'obiettivo per l'attacco resta Rasmus Hojlund, valutato 40-45 milioni dal Manchester United che non vuole fare minusvalenza a fronte dei 75 milioni pagati all'Atalanta due anni fa. I nerazzurri hanno in mente un prestito con diritto di riscatto, così da avvicinarsi alla cifra chiesta dagli inglesi. Alla dirigenza meneghina piace anche Bonny, che resta sul taccuino di Ausilio e Baccin. Non solo entrate, e nel punto fatto da Sportmediaset c'è spazio anche per il capitolo Calhanoglu.

L'entourage del turco è a Istanbul per parlare col Galatasaray, fortemente interessato al regista nerazzurro e per il quale offre 15 milioni più bonus. Cifra però parecchio lontano da quella richiesta dall'Inter che ne chiede 40. Distanza importante al momento tra domanda e offerta, ma la trattativa è aperta e secondo SM i nerazzurri potrebbero accettare una cifra dai 25 ai 30 mln. Fondamentale la volontà del giocatore, che da grande tifoso del Gala, potrebbe risultare determinante.

