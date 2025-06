La guerra tra Israele e Iran impedirà a Mehdi Taremi di partecipare al Mondiale per Club con l'Inter. L'attaccante nerazzurro è bloccato a Teheran sotto le bombe e impossibilitato a raggiungere la squadra negli Stati Uniti: a niente son servite le chiamate internazionali e i contatti con il Ministero degli Esteri e con l’Ambasciata italiana in Iran. La Gazzetta dello Sport parla di una "decisione condivisa con il povero Mehdi, che ha il cuore in frantumi per la guerra piovuta sulla sua testa, ma anche perché avrebbe voluto giocare sopra ogni cosa". A quanto filtra, l'ex Porto si trova comunque in una zona non a rischio e ha rassicurato anche i compagni a distanza.

Nella giornata di venerdì Taremi aveva pure provato a partire, ma una volta arrivato all'aeroporto è stato rispedito indietro. Alla fine si è optato per seguire la ragione e la prudenza, in attesa di capire anche cosa gli riserverà il mercato: secondo la rosea il club è pronto ad ascoltare offerte, anche perché vorrebbe avere il giusto spazio dietro alla ThuLa e da piazzare due colpi in attacco. Intanto negli USA sarà emergenza: dietro i titolarissimi mancano le alternative. Pio Esposito potrebbe rivedersi solo col River e Valentin Carboni non ha ancora giocato un minuto ufficiale dal 12 ottobre 2024 (giorno dell'infortunio): l'unica carta giocabile è Sebastiano Esposito, non riscattato dall’Empoli dopo la retrocessione e destinato all'addio.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!