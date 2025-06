Ionel Dănciulescu, ex giocatore della Dinamo Bucarest, si è schierato apertamente dalla parte di Cristian Chivu nella diatriba con Dennis Man risalente alla sua esperienza al Parma. Queste le sue dichiarazioni a DigiSport: "Chivu aveva ragione, i risultati parlano per lui. La decisione per Man è stata presa da Chivu e penso che sia stata molto buona. Nessun allenatore si assume il rischio di non schierare un giocatore. Non è vero. È anche un problema del giocatore. Anzi, è un problema del giocatore".