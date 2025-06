Poco prima dell'inizio della Coppa del Mondo per Club FIFA 2025, Matheus Savio, centrocampista brasiliano degli Urawa Red Diamonds, ha rilasciato un'intervista online nella quale rivela le sue aspettative per il torneo degli Stati Uniti: "Il formato è cambiato e sta diventando più difficile per qualsiasi squadra vincere, ma penso che sia un onore poter competere con una squadra e giocatori così forti in questo tipo di torneo. Vogliamo lavorare sodo per poter giocare bene con fiducia e ottenere buoni risultati".

Qual è la tua impressione sul CA River Plate nella prima partita?

"Il River Plate è una squadra di grande qualità e sta facendo bene in Copa Libertadores. Ho visto alcune partite e sono al primo posto nel girone, quindi penso che siano una squadra con giocatori di buona qualità. Tuttavia, come ho detto prima, voglio lavorare sodo e con fiducia affinché possiamo ottenere buoni risultati, ottenere tre punti e fare del mio meglio per raggiungere il nostro obiettivo".

Si dice che il River Plate sarà sostenuto allo stadio da circa 50mila tifosi. L'atmosfera non è una minaccia?

"Il River Plate è un grande club. Penso che abbiano grandi tifosi e sostenitori, ma anche noi abbiamo grandi tifosi e sostenitori. Voglio giocare bene per chi viene allo stadio e per chi ci sostiene attraverso lo schermo. Voglio dare gioia ai tifosi e ai sostenitori. Voglio lottare per i tifosi e i sostenitori, giocare bene, lavorare sodo e fare del mio meglio per ottenere buoni risultati".

Che tipo di torneo pensi che sarà in una frase?

"Prima di tutto, penso che sia un torneo in cui devi giocare responsabilmente. Credo che tutti nel mondo lo guarderanno. Tuttavia, non puoi pensare solo a te stesso. Non credo sia giusto pensare solo a cambiare la propria vita con questo torneo. Credo che si debba pensare prima alla squadra e al club. Se si dimostra qualità come squadra, credo che questo creerà differenze individuali, e se il club e la squadra raggiungono i loro obiettivi, penso che si possano raggiungere i propri obiettivi personali. Ad esempio, se pensi solo a te stesso, non sarai in grado di passare la palla e penserai solo a segnare gol. Questo non va bene, quindi penso che dobbiamo pensare alla squadra nel suo complesso. Bisogna prestare attenzione al momento del passaggio, ed è importante aiutare la squadra. Anche segnare gol è importante. In generale, penso che la cosa più importante sia lottare come una sola squadra".