Subito dopo lo sbarco dei Rayados de Monterrey all'aeroporto di Los Angeles per iniziare la preparazione per il Mondiale del Club, Sergio Canales, una delle punte di diamante della compagine messicana, ha parlato coi cronisti presenti spiegando le intenzioni dei primi avversari dell'Inter nella competizione: "Arriviamo con tutto l'entusiasmo del mondo, con tutto il supporto del mondo. Abbiamo lasciato Monterrey con il supporto totale dei nostri tifosi e daremo il massimo per rappresentarli al meglio, sperando sempre di vincere ogni partita e renderli orgogliosi".

L'avventura californiana del Monterrey non è però cominciata in maniera liscia: la formazione di Domenec Torrent ha dovuto fare i conti con un contrattempo immediato, avendo dovuto lasciare il campo della Loyola Marymount University, designato come centro di allenamento, per via di alcuni lavori di manutenzione. Il Monterrey si è dovuto spostare a Carson, nel centro sportivo dei Los Angeles Galaxy, dove continuerà i preparativi per la prima partita contro l'Inter, riporta Telediario.