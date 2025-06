La leggenda della Nazionale brasiliana e due volte campione del mondo, Marcos Cafu, è intervenuto in occasione della Milano Football Week a Milano dove ha commentato anche la débacle dell'Inter dello scorso 31 maggio contro il PSG nella finale di Champions League: "“Può capitare. Quando ti capita da calciatore non vedi l’ora di andare a casa e che finisca la partita. Nessuno poteva prevedere i 5 gol del Paris Saint-Germain, neanche il più fanatico tifoso dei parigini. È una partita che accade ogni 100 anni, un po’ come Il 7-1 di Germania-Brasile. Mi dispiace per l’Inter, sicuramente non è normale. Hanno sbagliato l’unica partita che non potevano sbagliare”.

Un pensiero anche sul prossimo Mondiale per Club: “I giocatori arrivano sotto stress, è un torneo nuovo e diverso. Ma nessuno vuole perdere. Ci sono tutte le squadre più forti. Vedremo cosa succederà dopo questo Mondiale dal punto di vista fisico. Perché la stagione sarà molto lunga. Problema per Inter e Juventus? Per tutte le squadre può essere un problema. Hanno calciatori che vanno in nazionale e giocano tantissimo”.

