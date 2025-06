Mentre Marco Baroni entra a gamba tesa negli scenari di mercato che riguardano Jackson Tchatchoua, giocatore del Verona entrato anche nel mirino del Torino grazie al nuovo tecnico che già al lavoro per rimpolpare la rosa dei granata, l'Arena sottolinea ancora una volta il forte interesse dell'Inter per il giocatore gialloblu per il quale però il club meneghino non si è ancora mosso.

"Va detto che su Tchatchoua resta forte l'interesse dell'Inter, che non ha mai spinto, però, il piede sull'acceleratore" si legge sul quotidiano veronese.