La buonissima notizia per Chivu è il rientro della Thu-La. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, già ieri Lautaro si è allenato in parte con il gruppo, anticipando i tempi: per il capitano non è una novità, la sua generosità e la sua voglia di esserci sempre ormai sono ben note a tutti.

L'argentino si è allenato senza forzare, ma già rivederlo nei ranghi è un segnale molto positivo in un momento non semplice per come è finita la stagione tra campionato e Champions. Peraltro, Scaloni gli aveva risparmiato fatiche supplementari con Cile e Colombia, lasciandolo sempre in panchina. E da oggi tornerà ad allenarsi con Thuram, l'altra parte del tandem offensivo che ha fatto sognare i tifosi in questo biennio. Oltre a loro due, nel quartier generale nerazzurro si sono rivisti anche Pavard e Carlos Augusto, mentre nel volo che trasportava il presidente Marotta e il ds Ausilio c’era la banda europea al completo (Asllani, Zielinski, Zalewski, De Vrij, Dumfries e il neoacquisto Luis Henrique). E oggi arriverà anche Kolarov.

E in campo la voce di Chivu si sente eccome: "Il timido è solo in apparenza, urla nel pretendere intensità già nella parte aerobica e poi nelle combinazioni, rigorosamente di prima. Il rapporto con i giocatori è schietto e diretto, come uno abituato a plasmare il talento giovane, ma il carattere sa diventare ruvido come carta vetrata all’occorrenza: il suo compito è di traghettare l’Inter verso una nuova era e nel post-Inzaghi ci sarà più spazio per i ragazzi, sia quelli già arruolati sia quelli da arruolare", racconta la rosea.

Apprensione per Taremi. Il centravanti iraniano è bloccato a Teheran a causa della guerra con Israele: lo spazio aereo dell’Iran è chiuso al traffico civile. Ieri Taremi si è presentato in aeroporto per volare verso la California, ma è dovuto ritornare indietro. L’Inter - come spiega la rosea - si sta muovendo per capire se c’è la possibilità che Taremi in qualche modo possa raggiungere i compagni negli Usa, ma non sarà semplice.