Anche il Corriere dello Sport conferma: Rasmus Hojlund è uno dei grandi obiettivi per l'attacco e il giocatore, che tramite i suoi agenti ha già espresso il gradimento per l'eventuale trasferimento a Milano. Il nodo da sciogliere è legato alla formula del trasferimento: il Manchester United vorrebbe una cessione definitiva (il cartellino è valutato circa 40-45 milioni), mentre il club nerazzurro preferirebbe un prestito con diritto di riscatto. Nei prossimi giorni l'Inter busserà di nuovo alla porta dei Red Devils, che in attacco hanno deciso di puntare su Zirkzee, Sancho e Rashford, di rientro dal prestito.

Il quotidiano romano individua il periodo dell'assalto al danese nel dopo Mondiale per Club. Stesse tempistiche per Ange-Yoan Bonny, per il quale potrebbe servire "un investimento di almeno 20 milioni salvo inserimento di eventuali contropartite tecniche".

