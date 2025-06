Genki Haraguchi, trequartista degli Urawa Red Diamonds, parla in conferenza stampa prima del via del Mondiale per Club parlando tra l'altro dell'incrocio con l'Inter alla seconda giornata del girone. Inter dove giocano alcuni elementi che lui ha affrontato da avversario durante la sua lunga esperienza in Bundesliga, dove ha vestito le maglie di Fortuna Düsseldorf, Hannover, Hertha Berlino, Union Berlino e Stoccarda: "Ci sono quattro o cinque giocatori contro cui ho giocato in Bundesliga. Ricordo che erano tutti di altissimo livello. Gente come Marcus Thuram, Henrikh Mkhitaryan e Yann Sommer mi ha fatto un'ottima impressione".