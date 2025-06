Il Bologna vuole trattenere i suo pezzi pregiati, a partire da Sam Beukema. Il difensore, corteggiato anche dall'Inter, potrebbe restare ancora in Emilia nonostante la recente apertura che avrebbe dato in questi ultimi giorni al Napoli, ma il club rossoblu ha alzato un muro sulla sua cessione. Stesso discorso per Lewis Ferguson, Santiago Castro e Riccardo Orsolini, riferisce il Corriere dello Sport.

Il quotidiano ricorda anche che Jhon Lucumí ha una clausola rescissoria da 28 milioni di euro: per adesso, però, le società interessate al colombiano offrono hanno offerto cifre molto più basse.