Il Galatasaray ha intenzione di investire pesantemente sul mercato e di non fermarsi al colpo Leroy Sané. Gli altri due grandi obiettivi per rinforzare la squadra di Okan Buruk sono Bernardo Silva e Hakan Calhanoglu, il cui agente (secondo parte della stampa italiana, RILEGGI QUI) è atteso a Istanbul nei prossimi giorni per provare a dare uno sprint alla trattativa con l'Inter.

I Cim Bom - stando a quanto risulta a Fanatik - hanno messo sul piatto un'offerta di 30 milioni di euro divisa in tre rate, mentre il club nerazzurro ne ha chiesto 40 facendo di fatto partire un'altra trattativa. Il quotidiano turco insiste sull'apertura di Calha al trasferimento, riportando altri brevi virgolettati che vengono attribuiti al classe '94. "Hakan Calhanoglu ha apprezzato il progetto stagionale del Galatasaray, che definisce 'il mio amore d'infanzia', ​​e ha lanciato il messaggio: 'Se i club raggiungono un accordo, sono pronto' - si legge sul sito di Fanatik -. Tuttavia, nei contatti avuti negli ultimi due giorni, l'Inter non ha fatto marcia indietro sulla sua richiesta di trasferimento da 40 milioni di euro".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!