L'asse di mercato tra Inter e Parma resta caldo e coinvolge più di un giocatore. La Gazzetta di Parma parla di "chiusura in dirittura d'arrivo" per il trasferimento a Milano di Ange-Yoan Bonny, ma nel mirino della dirigenza interista c'è anche il giovane difensore Giovanni Leoni, per il quale i dirigenti nerazzurri avrebbero manifestato un concreto interesse. L'ultima idea è legata invece a Mandela Keita, rilanciato in gialloblu da Cristian Chivu. "Il tecnico romeno avrebbe espresso il suo gradimento per Keita, che potrebbe essere una pedina utile per rinforzare la mediana dei nerazzurri", si legge.

Da non escludere, aggiunge il quotidiano, che nell'affare Bonny possa in qualche modo rientrare anche Francesco Pio Esposito: il classe 2005 potrebbe trasferirsi in Emilia (probabilmente in prestito) per giocare con continuità in Serie A.

