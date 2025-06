Felipe Caicedo, ex attaccante di Lazio e Inter, ha parlato ai microfoni di Primicias, raccontando la sua esperienza attuale: "Pensavo che il mio ciclo nel calcio fosse finito e non ero motivato ad accettare nessuna delle offerte che ricevevo, non le trovavo interessanti. Poi il tempo è passato, mi sono abituato alla vita familiare, a stare con mia figlia, con la mia famiglia. In realtà, non avevo mai vissuto quella parte di portarla a scuola tutti i giorni, stare con lei 24 ore su 24. Ora gioco in Ecuador, nel Barcelona Sporting Club", ha detto.