Ormai non ci sono più ostacoli: Stefano Vecchi ha raggiunto l'accordo per la risoluzione del suo contratto col L.R. Vicenza e diventerà il nuovo allenatore dell'Inter Under 23. La situazione, ricorda Trivenetogoal, era già nota da tempo, ma adesso anche l'iter burocratico che riporterà il tecnico bergamasco in nerazzurro si può dire completo. Presto arriveranno gli annunci ufficiali.