La Fiorentina è al lavoro per cercare un nuovo attaccante e l'ultimo nome lanciato dal Corriere dello Sport è quello di Ciro Immobile. L'ex Lazio affianca ora Edin Dzeko per il ruolo di vice-Kean. Il direttore sportivo Pradè non ha mai mollato la presa sul bosniaco, per una settimana vicino al Bologna prima dell'inserimento della Viola che ora tratta su due tavoli con l'obiettivo di regalare un attaccante affidabile a Italiano.