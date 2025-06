Niente Mondiale per Club per Mehdi Taremi, ancora bloccato a Teheran a causa dei bombardamenti che stanno coinvolgendo Israele e Iran. Ieri è arrivata l'ufficialità della sua assenza: in questo momento è impossibile lasciare il paese e volare a Los Angeles, dove l'Inter sta preparando il match d'esordio contro il Monterrey.

Un imprevisto che complica anche il lavoro di Cristian Chivu, con la coperta corta in attacco. "Di certo Lautaro e Thuram non potranno giocarle tutte, vista anche la frequenza con cui si gioca nella fase a gironi del torneo, ma senza l’iraniano le alternative più immediate si chiamano Valentin Carboni e Sebastiano Esposito", scrive il Corriere dello Sport. Al momento, infatti, non è a disposizione neanche Pio Esposito, alla prese con un problema al ginocchio che potrebbe vederlo di nuovo a disposizione solo per l'ultimo appuntamento della fase a gironi contro il River Plate.