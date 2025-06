Protagonista nella notte dei grandi sogni, Leonardo Bovo è uno dei tre marcatori che hanno consegnato all'Inter di Andrea Zanchetta lo scudetto Primavera. Veronese di nascita, il centrocampista classe 2005 deve ancora conoscere quello che sarà il suo futuro ma in merito al post-scudetto, il mediano nerazzurro ha le idee chiare: ovunque purché sia Inter come ha candidamente ammesso alle colonne de L'Arena.

Leonardo giocava nell’Under 17 del Chievo quando fu notato dall’Inter:

"Il club fallì ma l’Inter mi prese, un sogno, fantastico".

Il ricordo del gol contro la Fiorentina in finale Scudetto.

"Fu una gioia immensa, vincere un campionato così importante e farlo con molti ragazzi con i quali ero partito non ha prezzo. Tra l’altro, avevamo perso le finali con l’Under 17 e l’Under 18 e pure la semifinale Primavera l’anno scorso col Sassuolo. Vincere finalmente lo Scudetto è stato appassionante. Una squadra molto unita con mister Andrea Zanchetta e il suo staff sempre positivi, davvero un grande traguardo".

Il sogno è confermarsi nell’Inter e per questo Leonardo Bovo attende la società. In ballo c’è l’Under 23 e la Lega Pro.

"Aspettiamo, intanto è bellissimo allenarsi coi grandi. Lo faccio da tempo. Il più simpatico? Tutti, ma Alessandro Bastoni e Kristjan Asllani, vista anche la giovane età, si fermano sempre con noi. E pure mister Simone Inzaghi aveva un occhio di riguardo per tutti. Era sempre informato sulle nostre partite".

Il sogno è esordire in prima squadra con Cristian Chivu?

"L’avete detto voi… Ora un po’ di pausa e poi sotto con gli allenamenti. Va bene tutto, basta che sia Inter".

