Al 14 giugno Jonathan David non ha ancora trovato la squadra giusta da cui ripartire. L'attaccante canadese è in scadenza di contratto con il Lille, chiede un ingaggio importante da 5 milioni netti e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, un bonus anche di 15 milioni di euro alla firma.

Inter, Napoli e Juventus hanno sondato la pista ma le trattative si sono congelate davante alle richieste dell'entourage. Non è da escludere comunque secondo la Rosea un suo sbarco in Italia, anche perché al momento non sono arrivate offerte e nessun club sembra aver raggiunto l'intesa.

