La guerra tra Israele e Iran impedirà a Mehdi Taremi di partecipare al Mondiale per Club. L'attaccante dell'Inter è rimasto bloccato a Teheran dopo l'inizio dei bombardamenti e si trova ora in un luogo sicuro, ma lasciare il Paese in questo momento è impossibile anche perché lo spazio aereo è chiuso. E ogni spostamento porterebbe dei rischi alti. "Motivo per cui, nonostante l’Inter, per tutta la giornata di ieri sia stata – e resterà - in stretto contatto con l’atleta e con le autorità locali, la soluzione migliore per tutti è risultata essere quella di mettere da parte, riducendo il più possibile i rischi per il giocatore", si legge su Tuttosport.