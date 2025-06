Per la sostituzione di Nicolò Bertola, in casa Spezia torna di moda il nome di Alessandro Fontanarosa, giovane difensore di proprietà dell’Inter già in passato seguito dagli Aquilotti. Il 22enne è reduce da una stagione in prestito in serie B tra Reggiana e Carrarese con 15 presenze totali, ma secondo Cittadellaspezia.com di fronte a lui si prospetta un bivio: la partenza sarebbe contemplata nel caso in cui non si decidesse di inserirlo nella nuova Under 23 che prenderà parte il prossimo anno al campionato di Serie C.

Oltretutto, a La Spezia Fontanarosa raggiungerebbe il fratello minore Riccardo, attaccante della Primavera di Claudio Terzi.