In Serie C sono state accettate 56 domande su 57 squadre che le hanno depositate: l'unica respinta è quella della SPAL. Brescia e Lucchese, invece, non si sono iscritte al campionato. Ne consegue che serviranno dunque due riammissioni (Pro Patria e Caldiero Terme) e un ripescaggio, che coinvolgerà l'Inter U23. Visto che entro il 17 giugno le squadre 'bocciate' avranno tempo di fare ricorso, nel prossimo Consiglio Federale, in programma per giovedì 19 giugno, ecco che verrà ufficializzato l'inserimento dei nerazzurri nell'universo professionistico.