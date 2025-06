Cristian Chivu non sarà l'unico ex interista a comporre lo staff tecnico dell'Inter. Ad affiancare il romeno, sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport, ci sono altri quattro ex nerazzurri: il vice allenatore è Aleksandar Kolarov (uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa da giocatore tra il 2020 e il 2022), ma nel team c'è anche Angelo Palombo, già col romeno a Parma e 3 partite con l’Inter nel 2012. Da non dimenticare anche Paolo Orlandoni, preparatore dei portieri, e Stefano Rapetti, preparatore atletico ai tempi di Mourinho.