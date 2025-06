Tutti pazzi per Pio Esposito. Il gioiellino di casa Inter, rientrato dal prestito allo Spezia e aggregato alla squadra di Cristian Chivu negli States, dove tra qualche giorno esordirà al Mondiale per Club, ha ancora una volta attirato sirene di mercato. Secondo le ultime indiscrezioni rivelate da Nicolò Schira, sul classe 2005 ci sarebbe anche l'interesse del Torino che ha già mosso i primi passi per sondare il terreno.

Il club granata si è incontrato nella giornata di oggi con l'agente di baby Espo, meeting andato a gonfie vele ma che non decide nulla. L'Inter non ha difatti ancora deciso a proposito del futuro del giovane attaccante, Chivu lo apprezza molto e dopo l'avventura americana del Mondiale per Club FIFA si prenderà una decisione sul futuro del diciannovenne.

