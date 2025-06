Tocco educato, fisico possente e voglia di esplodere in fretta. Petar Sucic è appena arrivato a Milano e sogna di prendersi l'Inter già da questo Mondiale per Club: la missione è questa, assicura tra le sue pagine La Gazzetta dello Sport. Il croato ha avuto già modo di allenarsi con Chivu e di conoscere da vicino capitan Lautaro, con cui ha parlato a lungo immergendosi nell'universo nerazzurro.

In campo ha invece conosciuto i colleghi di reparto, ovvero Barella, Zielinski, Asllani, Frattesi, Mkhitaryan e Calhanoglu, costretto a saltare la prima uscita negli Stati Uniti contro il Monterrey per infortunio. E allora "Sucic è pronto a scattare per avvicinarsi, passo dopo passo, ai titolari. Contro il Monterrey manca il regista, e in questa nuova nascente era non è Asllani l’unica opzione possibile: l’albanese, a cui è interessata la Fiorentina, parte in pole, anche solo per continuità col passato, ma proprio Sucic sgomita per iniziare dal 1’, magari con spostamento di Barella o Micki in mezzo", si legge sulla rosea. Per la decisione definitiva saranno fondamentali gli ultimi allenamenti, ma intanto già in quello di ieri Petar mandato i primi segnali positivi. In attesa di replicare in gare ufficiali.

