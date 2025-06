"Il sistema calcio americano ha fatto dei grossi passi in avanti a livello di crescita di talenti: ne vediamo sempre di più in Europa, soprattutto nelle grandi squadre". Parola di Giuseppe Rossi, ex attaccante italiano con cittadinanza statunitense raggiunto da Tuttosport anche per parlare brevemente del Mondiale per Club che vede tra le protagoniste pure Inter e Juventus: "Per i bianconeri sarà dura: ci sono squadre fortissime - dice Pepito -. Per me la favorita è il Paris Saint Germain. Li vedo troppo più avanti rispetto agli altri. Basti vedere quello che è successo in finale di Champions".