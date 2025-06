Esteve Calzada, amministratore delegato della formazione araba dell'Al Hilal, parla ai microfoni del quotidiano spagnolo Marca raccontando la sua visione del calcio dell'Arabia Saudita ma soprattutto ripercorrendo quella che è stata la trattativa per portare a Riyadh Simone Inzaghi, strappandolo all'Inter: "È stata una trattativa complicata, ma siamo molto contenti perché abbiamo ingaggiato un allenatore di livello mondiale, tra i migliori al mondo, con un successo comprovato e che ha saputo tirare fuori il meglio da squadre non necessariamente formate da grandi giocatori. Non ha vinto la Champions League, ma ha raggiunto due finali in tre anni. Ciò che ha complicato e rallentato il processo è stato, innanzitutto, il fatto che lui volesse pensarci perché era molto legato all'Inter e soprattutto che a livello di 'tempi' avesse la finale di Champions League e, con tutto il rispetto, ci ha chiesto di concentrarci su questo per prendere una decisione subito dopo. Non è stato un processo lungo. Voglio ringraziare il presidente per il suo lavoro, che si è impegnato personalmente e ha lavorato duramente per ottenere questo grande acquisto. Eravamo molto chiari sul fatto che Simone Inzaghi fosse la nostra prima scelta. Ciò che ci ha piacevolmente sorpreso è il livello degli allenatori che si sono offerti, allenatori di livello mondiale che volevano venire all'Al Hilal e che avremmo preso in considerazione se non avessimo avuto l'opportunità di ingaggiare Simone".

Inzaghi è preoccupato per il breve tempo di adattamento a una competizione impegnativa come il Mondiale per Club?

"Non è affatto preoccupato, anzi, è tremendamente emozionato. Ma non possiamo aspettarci una squadra al 100% con un nuovo allenatore che ha avuto pochissime sedute di preparazione. È incredibile che il campionato finisca e i giocatori debbano andare con le loro Nazionali, alcuni per le amichevoli, anche se nel nostro caso la maggior parte delle partite erano importanti. È un ambiente difficile da affrontare, ma abbiamo una squadra e una squadra che ha dimostrato di essere in grado di vincere e siamo molto entusiasti per la competizione".

