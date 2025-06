Aggregatosi alla Nazionale slovena Under 21 per disputare l'Europeo di categoria in Slovacchia, Luka Topalovic, centrocampista dell'Inter U20 campione d'Italia Primavera, ha espresso la sua soddisfazione per essere riuscito a strappare, nell'ultima giornata di campionato contro il Como, il debutto nella prima squadra nerazzurra: "Per me ha significato molto giocare per l'Inter, mi ha dato molta motivazione per andare avanti. Ho lavorato duramente per tutta la stagione per questo momento. Ora cerco di continuare ad allenarmi duramente e dare il massimo". Anche lui, poi, ha vissuto con molto rammarico la pesante sconfitta in finale di Champions League: "Purtroppo l'Inter ha perso 5-0, ma non credo che questo sia indicativo del vero volto dell'Inter. Sappiamo che tipo di squadra è. Quando sei sotto 0-1, puoi sempre rimontare, anche sotto di due gol puoi riuscirci; ma quei due gol veloci hanno in qualche modo ribaltato le sorti della partita a favore del PSG".

Topalovic è stato in qualche modo conteso da ben tre Federazioni, viste le sue origini, ma in questo senso non ha mai nutrito alcun dubbio: "Sono venuto qui perché sono un giocatore sloveno, nella rosa più ampia della Nazionale Under 21 per gli Europei. Farò del mio meglio per dimostrare il mio valore al Ct e a tutta la Federazione. Cercherò di aiutare la squadra. Sono molto contento di ogni chiamata che ricevo. Sono stato molto contento anche quando ho ricevuto la chiamata dal CT dell'Under 19. Non vedo l'ora di ricevere ogni chiamata. Questa è la mia prima volta nella nazionale Under 21. Non voglio affrettare le cose. Cercherò di dimostrare il mio valore qui".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!