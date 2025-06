La nomina di Gennaro Gattuso come ct della Nazionale non spaventa Beppe Bergomi. Incalzato da QS, lo Zio esprime il suo pensiero sull'arrivo di Ringhio sulla panchina azzurra: "Ormai manca solo l’annuncio, penso possa fare bene, ma gli allenatori vanno lasciati liberi di esprimersi. Lui è giovane e soprattutto sta bene in questo momento ed è un fattore importante".

Per quanto riguarda la squadra, invece, Bergomi è sicuro nell'individuare il problema: "Manca un numero 10. Manca un Gianni Rivera, un Paolo Rossi, un Roberto Baggio, un Francesco Totti. Ma noi siamo quelli che abbiamo vinto l’Europeo nel 2021 con un’ottima intuizione di Roberto Mancini. Dobbiamo lavorare di più sui settori giovanili, c’è sempre bisogno di nuovi talenti".