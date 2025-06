Niente da fare: l'Inter, per cause purtroppo indipendenti dalla sua volontà, non potrà contare su Mehdi Taremi per questo Mondiale per Club. L'attaccante nerazzurro, bloccato a Teheran a seguito del conflitto Israele-Iran, non riuscirà a raggiungere gli Stati Uniti per aggregarsi al gruppo di Cristian Chivu. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

L’Inter nelle ultime 24 ore è stata in stretto contatto con le autorità iraniane in Italia per confortare il giocatore e cercare una soluzione per consentirgli di lasciare il Paese, al momento impraticabile con una guerra appena iniziata e dagli sviluppi imprevedibili; i rischi per qualunque spostamento sono elevatissimi. Taremi al momento è in un luogo comunque sicuro e al riparo dai bombardamenti.

