Intervenuto ai microfoni di TV Play, l'ex portiere di Bologna e Inter Emiliano Viviano si è espresso sulla possibile conferma del giovane attaccante Pio Esposito in nerazzurro: "Se lo terrei come terza punta? Assolutamente sì. Non so se come terza punta, ma fra le 4-5 punte sì. Non so se gli conviene, ma visti i minuti che in questa stagione hanno giocato Mehdi Taremi e Marko Arnautovic... È anche ora che le grandi squadre, se ci sono giovani con qualità importanti come lui, diano loro spazio. Non vedo perché spendere per andare a prendere un'altra punta se hai un giovane di queste prospettive. A me va bene prendere Ange-Yoan Bonny se tieni Esposito".