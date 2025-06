Visita a sorpresa ieri a UCLA, sede del quartier generale dell’Inter per il Mondiale per Club. Si è infatti presentato a salutare il gruppo nerazzurro l’attore Clive Owen, vincitore di un Golden Globe nel 2005. Che ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha raccontato come è nato il feeling con il tecnico Cristian Chivu: “Sono andato a vedere una partita di Champions League qualche anno fa, mentre giravo un film a Milano. Dopo, ho avuto modo di conoscerlo. Poi ci siamo incontrati nuovamente a Kiev quando ci fu la finale di Champions. Sono entusiasta per lui e che abbia ottenuto questo incarico, sono sicuro farà un ottimo lavoro. È bello avere qualcuno che dirige il club e che ha il club nelle vene; lui era una leggenda, i ragazzi qui sono cresciuti guardandolo e ammirandolo”.

L’attore rivela anche qual è il suo giocatore dell’Inter preferito: “Penso che Lautaro Martinez sia un grande calciatore. Il mio giocatore italiano preferito di sempre? Roberto Baggio”.