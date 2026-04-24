Domanica sera l'Inter farà visita al Torino nella 36esima giornata di Serie A alzando il sipario sul terzo incrocio in questa stagione. Le due squadre si sono infatti incontrate nella prima giornata di campionato e nei quarti di finale di Coppa Italia, con i nerazzurri che vinto entrambi i confronti: netto 5-0 nell'esordio stagionale a San Siro, mentre nella gara di coppa (giocata allo U-Power Stadium di Monza) la squadra di Cristian Chivu si è imposta con il punteggio di 2-1 grazie alle reti di Ange-Yoan Bonny e Andy Diouf.
Complessivamanete si contano 163 confronti totali tra le due squadre nella massima serie del campionato italiano, con i nerazzurri imbattuti in ben 127 occasioni: i precedenti parlano di 77 vittorie e 50 pareggi, contro i 36 successi granata. Il Toro rappresenta inoltre l'avversario contro cui l'Inter detiene il record di clean sheet in campionato, avendo mantenuto la porta inviolata in 74 occasioni. Il risultato che si è ripetuto per più volte nelle sfide tra l0Inter e Torini è l'1-0 per i nerazzurri. Il Biscione è è inoltre reduce da sette vittorie consecutive contro il Torino nel torneo, con il punteggio complessivo di 17-2: si tratta della striscia di successi più lunga contro i granata, pareggiando quella ottenuta a cavallo tra il 2002 ed il 2008.
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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