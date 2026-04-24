Un altro stop in casa Inter. Si tratta di Luis Henrique, che ha accusato un risentimento muscolare al grande adduttore della coscia destra, come evidenziato dagli esami clinici e strumentali a cui è stato sottoposto, questa mattina, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Le condizioni del laterale brasiliano, fa sapere il club nerazzurro, saranno rivalutate nei prossimi giorni. A questo punto, è da escludere la sua presenza a Torino domenica.