Un altro stop in casa Inter. Si tratta di Luis Henrique, che ha accusato un risentimento muscolare al grande adduttore della coscia destra, come evidenziato dagli esami clinici e strumentali a cui è stato sottoposto, questa mattina, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Le condizioni del laterale brasiliano, fa sapere il club nerazzurro, saranno rivalutate nei prossimi giorni. A questo punto, è da escludere la sua presenza a Torino domenica. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Ven 24 aprile 2026 alle 14:34
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.