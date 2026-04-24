Esiste un universo parallelo in cui l'Inter può vincere lo Scudetto domenica sera, al triplice fischio finale di Milan-Juventus. Ipotesi remota ma non impossibile, anzi. Per avere la risposta non bisognerà attendere comunque la chiusura del weekend in arrivo, basterà avere pazienza fino alle 22.40 circa di oggi, quando Daniele Doveri fischierà la fine di Napoli-Cremonese ufficializzandone il risultato finale. Qualora gli azzurri vincessero contro i grigiorossi al Maradona, la matematica verrebbe inevitabilmente rimandata alla 35esima giornata di Serie A, perché con il successo della squadra di Antonio Conte (tutt'altro che certo, considerando che la Cremonese ha disperatamente bisogno di punti per salvarsi e ogni partita può essere decisiva) anche una vittoria allo stadio Olimpico Grande Torino dell'Inter contro i granata non basterebbe per far scattare la festa e in questo scenario sarebbe ininfluente anche il posticipo serale tra Milan e Juventus.

In estrema sintesi, se in questa giornata di campionato l'Inter facesse anche solo un punto in più delle due inseguitrici, Milano e tante altre piazze italiane verrebbero invase da tifosi nerazzurri per celebrare la conquista ufficiale del tricolore. Stasera, direttamente dal Maradona, arriverà la prima risposta.