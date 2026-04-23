Champions League blindata per il Milan? "Lo spero" è la risposta data da Diego Abatantuono, famoso attore e noto tifoso rossonero, ai microfoni di Milannews24. Le speranze, però, erano diverse nell'immediato post derby: "Dopo la vittoria contro l’Inter io credevo che potessimo lottare per lo scudetto, anche se chiaramente sarebbe stato comunque molto difficile - ammette -. Certo poi perdi con Lazio e Udinese… Spero quindi nella Champions anche perché di base a parte Tare non vedo grosso acume nella nostra dirigenza. Speriamo che lui e Allegri rimangano. Tare è uno dei migliori che il Milan potesse prendere come DS ma anche in questo caso la società ha sbagliato le tempistiche: uno così capace andava preso prima. Si può fare un parallelo con Gasperini alla Roma: se arriva un grande tecnico ma non gli compri nessuno puoi solo cercare di fare il massimo ed è quello che Allegri ha fatto".

"Il Milan viene da due-tre anni, da quando è andato via Pioli, in cui la gestione è stata totalmente incomprensibile - continua ad analizzar Abatantuono -. Io vorrei sapere a chi è venuto in mente, ad esempio, di dare Kalulu alla Juve. Vorrei sapere chi ha comprato questi attaccanti le spese per i quali, sommati, fanno venire fuori la spesa che serve per prendere Kane o altri giocatori. Quindi dopo Pioli c’è stato un tracollo per il pubblico, non economico per loro. Quando è andato via Maldini è stato un disastro per tutti anche se poi i tifosi vanno regolarmente allo stadio, io pago l’abbonamento, quindi probabilmente siamo dei fessi. E’ come fare dei film molto molto brutti uno dietro l’altro e la gente continua ad andare al cinema. Dopo questi due anni con due allenatori così così è arrivato Allegri che perlomeno ha capito che aveva una squadra modesta e ha impostato la squadra in modo da esaltare soprattutto la fase difensiva, non prendendo gol".