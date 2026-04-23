Continua a far discutere l’ipotesi di un possibile ripescaggio della Nazionale di calcio dell'Italia al posto della Nazionale di calcio dell'Iran per i prossimi Mondiali. Una prospettiva che, però, trova una netta chiusura da parte delle istituzioni e di diverse voci autorevoli.

Tra queste c’è il Ministro per lo Sport Andrea Abodi, che ha espresso una posizione chiara: “L’eventuale ripescaggio dell’Italia al Mondiale 2026, primo non è possibile, secondo non è opportuno. Non so cosa venga prima. Ci si qualifica sul campo”.

Sulla stessa linea anche Enrico Mentana, direttore del Tg La7, che ha commentato duramente la proposta emersa dalle indiscrezioni del Financial Times, legata all’iniziativa dell’inviato di Donald Trump, Paolo Zampolli.

Il giornalista non ha usato mezzi termini: “Essere ripescati ai Mondiali da imbucati, al posto di una nazione qualificata sul campo ma esclusa per ragioni geopolitiche, sarebbe squallido, ingiusto e offensivo per la nostra storia sportiva”.