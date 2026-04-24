Tarik Muharemovic e l'Inter sembrano sempre più vicini. Le voci delle ultime ore parlano di intesa raggiunta tra il club nerazzurro e il giocatore nazionale bosniaco, anche se, la storia lo insegna, adesso rimane forse la parte più difficile, ovverosia trattare con il Sassuolo, club che ne detiene il cartellino, per avere il via libera prima dell'acquisto definitivo. Trattativa che si preannuncia bella tosta, anche perché il club neroverde già sente odore di maxi-plusvalenza. E a confortare questa sensazione, arrivano i dati relativi al bilancio consolidato al 31 dicembre del 2025 presentato nei giorni scorsi dalla società emiliana.

Bilancio dal quale si possono ricavare anche le cifre ufficiali dei trasferimenti fatti nello scorso calciomercato estivo, che in vista del ritorno in Serie A ha portato a impegnare cifre importanti, in particolare per i due giocatori arrivati dal Venezia, ovvero il difensore indonesiano Jay Idzes, pagato quasi 8 milioni in un blocco di dodici milioni che comprende anche l'arrivo di Fali Candé, in verità visto poco in questa stagione con Fabio Grosso. In mezzo, c'è anche la cifra del riscatto dalla Juventus proprio di Muharemovic: appena due milioni ai quali però va aggiunto il 50% sulla futura rivendita in favore proprio dei bianconeri. Un ulteriore motivo per il Sassuolo per ottenere il massimo possibile da quest'operazione, anche se l'Inter sta studiando una formula per poter rinviare il pagamento.