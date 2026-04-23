Nella giornata di oggi si era fatta strada la suggestione di un possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale. La proposta era arrivata da Paolo Zampolli, alto inviato del presidente USA Donald Trump, nell’ipotesi di una possibile esclusione dell’Iran dalla kermesse iridata di quest’estate. Dopo il no delle istituzioni italiane, che in generale non erano sembrate entusiaste della proposta, oggi è arrivato il no della FIFA.

Il massimo organo del calcio europeo ha ufficialmente rifiutato l’idea della Casa Bianca. Lo riferisce El Pais, che spiega anche come le istituzioni italiane si siano opposte alla proposta ritenendola un attacco al proprio orgoglio, dopo aver fallito l’ingresso alla manifestazione sul campo.